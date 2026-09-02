एहसास मर

कोशिश तो की है लेकिन एहसास मर चुके हैं

अबतक न लिख सके हम इक लफ़्ज़ ज़िन्दगी का

- फ़ौज़िया नसीम "शाद"

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37 मिनट पहले