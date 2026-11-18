जो हमेशा जीवन को प्रत्येक रसों एवं भावों में समाहित किये होते हैं

साधना के इस शिखर से उस शिखर तक

चलता रहा हूँ अनवरत उस राह तक

जहाँ जीवन को मिलता वह आयाम

जिसके लिए सर्वदा प्रयास कोइ न कोइ करता रहा है

मिला क्या ? कितना मिला ?

इसका लेखा-जोखा

उसके पास है, जो है निर्णय कर्ता

कर्तृत्व में जो धारण करते हैं श्रम

जिसमें नहीं होता है, तितक्षा का अभाव

जिसे शारीरिक धर्म बनाया जाता है

जिससे विकसित की जाती है क्षमता और

जिसमें निहित होती है मंगल साधना

जो विलासिता में उन्मादित होने से

साफ़ -साफ़ जाते हैं बच

जिन्हें अंहकार अपने कब्जे में

ले सकने में सक्षम नहीं हो पाता

जिनको द्वन्द्व विचलित नहीं कर पाते

ऐसे लोग ही होते हैं ईश्वर

जिनमें होता है नित्यत्व का अंश और

जो हमेशा जीवन को प्रत्येक रसों एवं

भावों में समाहित किये होते हैं

जिनकी समाधि कैवल्य में होती है

उन्हें ही प्राप्त होती हैं सिद्धियाँ

वही होते हैं एकोSहं बहुस्याम ।।

-भुवनेश्वर दूबे



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2 घंटे पहले