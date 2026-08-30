आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   कौन हूं main
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कौन हूं मै

Dr. Ashok

Dr. Ashok

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पता है, कौन हूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जानते हो तुम मुझे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार में स्वयं ही बोला वह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या नहीं पहचानते तुम मुझे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा क्षेत्र है मेरे भाई का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ओर उसी का है प्रभाव;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ों घूमते हैं आगे-पीछे मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है मेरा स्वभाव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ दबदबा मेरे भाई का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से मुझे भय नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कितना ऊँचे पद पर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर सकता रत्ती भर क्षय नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंगा लेने की भूल न करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत देखे हैं मैंने तुम जैसे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय पड़े तो जान जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम नहीं हैं ऐसे वैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बाल भी बाँका न कर सकेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बड़ा भाई है मेरे साथ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके नाम की छाया में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल फूल रहा हूँ मैं दिन रात।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय किसी से बंधा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर दे रहा- कौन हूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका से बना है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका में ही मिल जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पद रहेगा, न प्रतिष्ठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन-दौलत, न अभिमान;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भाई का वह प्रभाव रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न साथ रहेगा कोई इंसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज खड़े हैं आगे-पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल अपना पथ चुन जाएँगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पर आज है बड़ा भरोसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भी एक दिन छूट जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस नाम पर आज अकड़ते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नाम भी मिट जाना है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस सत्ता पर इतना इतराते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सूरज भी ढल जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारा है जो प्रभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उसका भी होगा अवसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए छोड़ो झूठा अभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनम्रता को अपना श्रृंगार बनाओ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद, पैसा और प्रभाव नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्मों से पहचान बनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अशोक कुमार वर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree