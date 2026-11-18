वो पल भी कोई पल है

वो पल भी कोई पल है जिस पल तेरा अहसास ना हो सनम,

वो चाय काफी फिर चाय काफी कैसी जिसमें तेरी होंठों जैसी मिठास ना हो सनम,

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2 घंटे पहले