तुम्हें पाना आसान नहीं है सनम

मैं समझ गया हूं कि तुम्हें पाना आसान नहीं है सनम,

जैसे एक सांस पाने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है,

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15 मिनट पहले