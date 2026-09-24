तुम्हें खुदा याद आ गया

कभी कभी तुम को अपने पास देखकर हैरान हो जाता हूं सनम,

ऐसा क्या हो गया कि आज बेवक्त तुम्हें खुदा क्यों याद आ गया,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले