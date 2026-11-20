तुम मेरे बस में है

मैं क्यों छीन लूं दुनिया से तुम्हें, तुम तो मेरे बस में ही है,

मेरे दिल से तुम्हें कोई निकाल दें,यह किसी के बस में नहीं है,

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एक घंटा पहले