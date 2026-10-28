तुम मेरी अपनी है

तुम मेरी इतना अपनी है कि तेरी कैसे हो पर सारा सब्र टूट जाता है,

और छिपाए हुए मेरे आंसू एक साथ बाहर निकल जाते हैं,

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एक घंटा पहले