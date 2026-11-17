समय तो सबका कट जाता है

समय किसी का नहीं होता, वो तो धारदार होता है,

समय तो सबका कट जाता है, मगर कुछ कटने, काटने के बाद,

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एक घंटा पहले