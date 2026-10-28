लेकिन मसला जो यादों का है उसका क्या करूं, मैं

समय का क्या, जैसे तैसे निकल जाएगा, हां थोड़ा मन तड़पेगा बस,

लेकिन मसला जो यादों का है उसका क्या करूं, मैं,

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एक घंटा पहले