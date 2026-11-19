समय बतला देता है

समय स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है,

अपनापन का दम हर कोई भरता है, लेकिन अपना कौन है वो समय बतला देता है

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एक घंटा पहले