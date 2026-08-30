प्यार तो प्यार होता है ना

मैं जानता हूं तुम कभी भी मेरी नहीं होगी, और ना ही मैं तुम्हारा,

लेकिन सनम देखो ना, प्यार तो प्यार होता है ना,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

37 मिनट पहले