पसंद नहीं हूं तो

पसंद नहीं हूं तो जहर देने की क्या जरूरत है, सनम,

एक बार सच्ची मुहब्बत करके तो देखो, मैं यों ही मर जाऊंगा,

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एक घंटा पहले