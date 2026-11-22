और ना मिलो तब भी

बर्बाद होकर बेरोजगार हो गया, करना क्या है तुम्हें चाहना है,

तुम मिलो तब भी और ना मिलो तब भी,

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22 मिनट पहले