मुहब्बत का नशा

मुहब्बत का नशा बुरा है सनम लेकिन वो मजेदार भी है,

तुम मुझ पर गुस्सा करती हो तो प्यार भी करती है

तुम खूबसूरत तो बहुत है लेकिन तुम बेवफा भी बहुत है,

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1 hour ago