मेरी वफ़ा अलग है

मेरे बाद तुम पूरे जमाने के लोगों को आजमा लेना सनम,

पूरी दुनिया कहेगी मेरी वफ़ा ही कुछ अलग है सनम

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एक घंटा पहले