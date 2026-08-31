मेरे मरने से कुछ नहीं होगा

प्यार में तुम पर सिर्फ मेरे मरने से कुछ नहीं होगा,

रिश्ते निभाने के लिए तुम को भी मुझ पर मरन होगा,

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1 hour ago