मेरा चेहरा उदास क्यों है

तुम एक बात बताओ हंसता हुआ मेरा चेहरा उदास क्यों है,

मेरी आंखों में तेरे लिए इतना इतना प्यास क्यों,

जब तुम मेरा होना ही नहीं चाहती, मजबूरियों का हवाला देकर,

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एक घंटा पहले