मेरी एक ही चाहत है

तुम्हारे साथ जीने की मेरी एक ही चाहत है ,

वरना हम दोनों जानते हैं ख़ुदा के दरबार में अकेले ही जाना है,

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15 minutes ago