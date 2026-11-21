यह बात जानते हुए भी तुम ,मुझ से महीनों तक बात नहीं करती

तुम से बात नहीं होती,तो मेरा मन बेचैन रहता है सनम,

यह बात जानते हुए भी तुम ,मुझ से महीनों तक बात नहीं करती,

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1 hour ago