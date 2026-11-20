मुझे छुओ ना सनम

तुम जिस चीज को छूती है, वहां चींटियां लग जाती हैं, सनम,

अगर कुछ छुना ही है, तो मुझे छुओ ना सनम,

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49 minutes ago