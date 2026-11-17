मुहब्बत तो वो याद है

अगर मुहब्बत हो सच्ची तो कभी मन नहीं भरता,

मुहब्बत तो एक वो वादा है जिसे उम्र भर निभाया जाता है,

मुहब्बत तो वो याद, अहसास है जिसे भुलाया नहीं जाता,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

59 मिनट पहले