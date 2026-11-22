मुहब्बत की रोशनी

अगर जलाने में कोई कमी रह गई हो तो बेबाक होकर बताना मुझे,

मेरा दिल हमेशा हाजिर रहेगा तेरी मुहब्बत की रोशनी में जलने को,

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21 मिनट पहले