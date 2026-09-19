कुछ हदें हैं तेरी

मेरी तो कोई हद है नहीं, लेकिन कुछ हदें हैं तेरी,

लेकिन दायरे में भी रहकर इश्क तुम बेहिसाब करती है मुझ से,

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15 मिनट पहले