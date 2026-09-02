कोई नासमझ नहीं है

तुम दिखावा क्यों करती है पूरे शहर में अपनी वफा का,

लोग खमोश है पर मज़े ले रहे हैं, क्यों कि कोई ना समझ नहीं है,

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15 मिनट पहले