खुदा ने ख्वाब बना दिया

तुम को देखकर मेरी आंखों, दिल ने खुदा का शुक्रिया कहा,

खुदा ने ख्वाब बना दिया वरना तुम्हें देखने की हसरत, हसरत ही रह जाती,

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15 मिनट पहले