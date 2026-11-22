क्या हासिल कर लोगी तुम

एक बात बताओ दूर रहकर क्या हासिल कर लोगी तुम,

आखिर तो तुम मेरे दिल, ख्वाब में ही रहती हो

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21 minutes ago