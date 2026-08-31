कौन सी खूबसूरती तेरे पास है

पता नहीं ऐसी कौन सी खूबसूरती तेरे पास है,जिस पर तुम्हें नाज है,

जबकि प्यार के आखिरी सफर में खूबसूरती, जवानी तो ढल जानी है,

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1 hour ago