जवानी तो ढल जानी है

पता नहीं ऐसी कौन सी खूबसूरती तेरे पास है,जिस पर तुम्हें नाज है,

जबकि प्यार के आखिरी सफर में खूबसूरती, जवानी तो ढल जानी है,

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एक घंटा पहले