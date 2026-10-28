जीत कर क्या करूंगा

मैं ने तो तुम्हारे बल पर सारी दुनिया जीतनी चाही थी,

अगर तुम ही साथ नहीं,तो सारी दुनिया जीत कर मैं क्या करूंगा,

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59 मिनट पहले