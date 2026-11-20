जान निकल जाती है मेरी

तुम बस गयी इस कदर,मेरे दिल,मन में कि तुम्हें निकाला नहीं जाता,

तुम को दिल,मन से निकालने में जान निकल जाती है मेरी,

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एक घंटा पहले