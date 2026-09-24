जहर घोलने नहीं आता

शहद बोलकर जहर घोलने नहीं आता है मुझे,

और शायद इसीलिए मैं किसी को पसंद नहीं आता,

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एक घंटा पहले