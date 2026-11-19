तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा, और तुम्हारा रवैया और बहुत कुछ

जब दिल लगाया है तो मुझे बहुत कुछ सहना है,

तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा, और तुम्हारा रवैया और बहुत कुछ ,

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एक घंटा पहले