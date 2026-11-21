जो बीत गये वो पल

जो बीत गये वो पल जो हम दोनो साथ बिताए थे,

जो रिश्ता निभाना है निभा लो सनम, कोई फरिश्ता साथ चलने नहीं आएगा,

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1 hour ago