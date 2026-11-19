इश्क की महफ़िल में

ना जाने क्या क्या करवाएगी तुम मझ से, इश्क की महफ़िल में,

सनम तुम मेरे करीब नहीं हो मगर हर जगह नजर आती हो,

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1 hour ago