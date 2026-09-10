हुस्न ढल जाता है

शाम ढलते ही सूरज की चमक चली जाती है,

सुबह होते ही सितारे, चांद ओझल हो जाता है,

तुम को अपने हुस्न का गरूर है जिसे एक दिन ढल जाता है,

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28 minutes ago