हम दोनों समंदर है

हम नहीं मिल पा रहे है क्योंकि हम दोनों समंदर है

, इश्क में तो हम दोनों का प्यासा होना जरूरी है,

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38 मिनट पहले