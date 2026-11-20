हर उम्मीद,आस में हो

कब मिलेगी पता नहीं पर तुम मेरी हर नजर की तलाश में हो,

तुम्हारी तलाश कब पूरी होगी पता नहीं, पर तुम हर उम्मीद,आस में हो

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एक घंटा पहले