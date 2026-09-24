हर बार अपना हो जाती है

मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि तुम बेवफा हो गई,

अफसोस इस बात का है कि मेरे सामने हर बार तुम अपना हो जाती है,

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एक घंटा पहले