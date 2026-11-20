फिर भी मन नहीं भरता

तुम को हजारों बार देखता हूं, फिर भी मन नहीं भरता मेरा,

हर बार मन करता है, एक बार और देख लूं तुम्हें,

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एक घंटा पहले