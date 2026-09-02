एक दिन मेरी बारी आई

एक उम्र तक मैं निठल्ला, बेपरवाह था, सोचता था कि,

कैसे तड़ते है आशिक एक मुलाकात के लिए,

फिर एक दिन मेरी बारी आई,

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15 मिनट पहले