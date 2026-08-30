दिल में बसना चाहता हूं

मेरी ख्वाहिश है,ख्वाब बनकर तेरी आंखों में सजने और बसने की,

मैं तो तेरी आरजू बनकर तुम्हारे दिल में बसना चाहता हूं,

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34 मिनट पहले