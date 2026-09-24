दिल में आकर तो देखो

केवल एक बार तुम मेरे दिल में आकर तो देखो,

तुम्हारी लिए वहां मुहब्बत ही देखना,

तब मुझे नहीं तुम को मुझ से प्यार हो जाएगा,यह वादा रहा,

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एक घंटा पहले