चाहत ना बन जाऊं तो कहना

बिना शर्त एक बार दिल में मुझे बसाकर तो देखो,

बिना शर्त एक बार मुझ पर भरोसा जताकर तो देखो,

तुम्हारे अकेलेपन को मिटा कर तुम्हारी चाहत ना बन जाऊं तो कहना,

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एक घंटा पहले