बेकाबू हो जाता है

इश्क में अक्सर दिल,मन जवां होकर बेकाबू हो जाता है,

यह तो इश्क है हर उम्र में बेमिसाल, लाजबाव होता है,

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58 मिनट पहले