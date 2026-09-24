अजनबी हो गई

तुम ने मुझे धोखा दिया, अफसोस मुझे इस बात का नहीं है,

अफसोस इस बात का धोखा इतनी खामोशी से दिया,

कि मेरे भरोसे की आवाज भी मुझ से अजनबी हो गई,

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एक घंटा पहले