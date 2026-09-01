आंखों में ठहर जाती तो

अगर मेरी आंखों में ठहर जाती तो तुम्हें जी भरकर देख लेता,

बीत ना जाए ये पल,,इन पलों को समेट लेता तो अच्छा होता,

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एक घंटा पहले