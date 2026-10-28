आंखें भर जाए

आंखों में आंसू और सिसकियां के साथ जीना, कोई जीना नहीं होता वो जीना,

जहां तुम आकर धीरे से पूछो कैसे हो, और फिर आंखें भर जाए,

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एक घंटा पहले