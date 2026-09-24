वक़्त इस कदर बंट गया सब का

वक़्त कुछ इस कदर से बंट गया सब का

बात करने के लिए कुछ भी रहा अब ना

सामने आ जायेगा कोई चेहरा जब कभी

अदब से पेश होने को मुँह खुलेगा तब ना.

-दिनेश चौहान

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43 मिनट पहले