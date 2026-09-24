गुजर जायेंगे पास से

बादलों ने समंदर से दोस्ती कर ली

अब बरसेंगे सिर्फ नदियों के लिए ,

लोग कितना भी उन्हें आमन्त्रण दे

गुजर जायेंगे पास से दिखावे के लिए.

-दिनेश चौहान

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33 मिनट पहले